Milyonlarca Araç Sahibine Müjde: ÖTV ve MTV Ödemeleri İade Edilecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından yapılan flaş bir duyuru, araç sahiplerini sevindirdi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri son beş yıla dair geri ödenecek.

Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için sık sık gelen vergi ve fiyat artışları, araç sahiplerini de olumsuz etkiliyordu. Araç fiyatları ve akaryakıt masraflarına ek olarak, ÖTV ve MTV miktarlarındaki yükselişler, milyonlarca kişiyi endişelendirmişti.

Ancak, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) aldığı son kararla umutlar yeniden yeşerdi. ÖTV ve MTV ödemelerini yapmış olan araç sahiplerine, son beş yıla dair geri ödeme yapılacak.

KDK'nın açıklamasına göre, ödeme yapmış olan araç sahipleri, dilekçe ile başvurarak son beş yıla ait vergi ödemelerini geri alabilecekler. Bu kapsamda, yaklaşık 146 bin 856 TL'lik bir geri ödeme söz konusu olacak.

Özellikle, engelli araç sahipleri için yapılan bu karar, benzer durumdaki diğer kişilere de emsal teşkil edecek nitelikte. Bu kişilere son beş yıla ait ÖTV ve MTV ödemeleri geri iade edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yapılan incelemeler sonucunda, engelli raporu bulunan ve vergi muafiyeti hakkı olan kişilere yapılan geri ödemeler, adaletin ve sosyal yardımlaşmanın bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu kararın, milyonlarca araç sahibi için önemli bir maddi destek sağlayacağı ve ekonomik olarak rahatlama sağlayacağı belirtiliyor.