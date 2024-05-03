ATM'lerde Yeni Dönem! Bu Paralar Artık Geçersiz Olacak

Bankalar, artan işlem hacmi ve maliyetler nedeniyle komisyon kesintilerine giderken, ATM'lerde de yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Yüksek enflasyona rağmen yeni banknot basımına onay vermeyen hükümet, bankaları ve müşterileri nakit para kullanımında zor duruma düşürüyor.

Uzun yıllardır Türkiye'yi esir alan yüksek enflasyon, 200 TL'nin reel alım gücünü her geçen gün düşürmeye devam ediyor. Bu durum, 200 TL ile satın alınabilecek ürünlerin listesini de hızla kısaltıyor. Nakit paraya olan ihtiyaç artarken, vatandaşlar büyük miktarlarda parayı yanlarında taşımak zorunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot talebine duyarsız kalması ise bankaları ve müşterileri zor durumda bırakıyor.

Mağduriyetleri gidermek için bankalar, günlük para çekim limitini artırmayı planlıyor. Fakat 2024'ün ilk dört ayında yaşanan enflasyon dalgası göz önüne alındığında, yılın ilk aylarında ortalama 10 bin TL'ye yükseltilen günlük para çekim limitinin etkisi oldukça sınırlı kalıyor. Milyonlarca vatandaş, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankamatiklerden günlük limitin üzerinde para çekmeye çalışırken yüksek komisyon ücretleri ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum vatandaşların ciddi bir maddi kayba uğramasına neden oluyor.

Özel bankalar tarafından 10 bin TL'lik çekim işlemleri için talep edilen 210 TL gibi fahiş komisyon ücretleri, birçok vatandaşın tepkisini çekiyor. Artan şikayetler üzerine özel bankalar bu konuda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Edinilen bilgilere göre, özel bankalar Haziran ayı itibarıyla günlük para çekim limitini 20 bin liraya yükseltmeyi planlıyor. Bu sayede vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri ve yüksek komisyon ücretlerinden etkilenmemeleri hedefleniyor.

Bu Paralar Geçersiz Olacak

Son zamanlarda artan günlük para çekim limiti aşımı nedeniyle ATM'lerde sıklıkla yaşanan para arzı sorunu, bankaları harekete geçirdi. Bu soruna çözüm olarak, kamu bankaları dışındaki birçok ATM'de 10 ve 20 TL'lik banknotların yerleştirildiği slotlar kapatılmaya başlandı. Çoğu banka şu anda, ATM kanalıyla yapılan para yatırma ve çekme işlemlerinde 10 ve 20 liralık banknotların kullanımını durdurdu. ATM’lerde bu paralar için ayrılan slotlara 200 liralık banknotlar eklendi.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bu değişikliğin resmi olmayan bir prosedüre dönüştüğünü belirterek, "Bankalar artık ATM'lere 200, 100 ve 50 TL'lik banknotları yerleştiriyor. 20, 10 ve 5 TL'lik banknotlar ise artık kullanılmıyor..." açıklamasını yaptı.