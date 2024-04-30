Bu Kişiler Erken Emekli Olabiliyor: İşte Şartlar

Erken Emeklilik Şartları ve Malulen Emeklilik:

Emeklilik konusu, birçok vatandaşın dikkatini çekmeye devam ediyor. Temmuz ayındaki enflasyon farkı beklenirken, birçok kişi erken emeklilik arayışında. SGK tarafından belirlenen hastalıklarla ilgili erken emeklilik şartları genişletildi. İşte detaylar:

Hastalıklar ve Şartlar: SGK tarafından belirlenen hastalıklar arasında kanser, beyin tümörü, organ nakli, parkinson sendromu, multipl skleroz (MS), zekâ gerilikleri, serebral palsi, epilepsi, behçet hastalığı, tüberküloz, retina kanaması, uzuv kaybı, siroz, anemi, şizofreni, demans, AIDS ve bipolar bozukluk gibi durumlar bulunuyor.

SGK tarafından belirlenen hastalıklar arasında kanser, beyin tümörü, organ nakli, parkinson sendromu, multipl skleroz (MS), zekâ gerilikleri, serebral palsi, epilepsi, behçet hastalığı, tüberküloz, retina kanaması, uzuv kaybı, siroz, anemi, şizofreni, demans, AIDS ve bipolar bozukluk gibi durumlar bulunuyor. Emeklilik İçin Gerekli Süre ve Primler: Erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalı olunması gerekiyor. Ayrıca, sigortalı olan kişilerin 1800 gün prim ödemesi yapmış olması da gerekiyor.

Erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalı olunması gerekiyor. Ayrıca, sigortalı olan kişilerin 1800 gün prim ödemesi yapmış olması da gerekiyor. Malulen Emeklilik Şartları: Malulen emeklilik talep edenlerin maluliyetin sigortalı işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması gerekiyor. Resmi bir maluliyet raporu ile durumun belgelendirilmesi gerekiyor. Sigortalı çalışanların maluliyet üzerinden emekli olabilmesi için yüzde 60 oranında iş göremezlik raporu sunmaları gerekiyor.

Erken emeklilik ve malulen emeklilik konularında yaşanan gelişmeler, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Bu şartlar çerçevesinde, belirli sağlık sorunlarına sahip olanlar düşük primlerle emekli olma fırsatı bulabilirler.