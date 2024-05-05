Sosyal Yardımlara Zam Geliyor! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşın yararlandığı sosyal yardımlara zam yapılması gündemde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 69,80 olarak kaydedildi.

TÜİK'in enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bazı kalemlerde zam oranlarının da belli olduğu belirtiliyor. İş yerleri için uygulanacak kira artışının Mayıs ayında yüzde 59,64'e, konutlarda ise yüzde 25'e kadar zam yapılacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, Temmuz ayında enflasyon farkına göre yapılacak zamlar için hesaplamaların yapılmaya devam ettiği kaydediliyor. Yılın ilk dört ayındaki enflasyon verileri dikkate alınarak, emekli ve memur maaşları ile birlikte diğer kalemlerde yapılacak zamların belirlendiği ifade ediliyor. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki enflasyon farkının yüzde 18,70 olarak hesaplandığı belirtiliyor.

Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayının netleşeceği ifade ediliyor. Bu çerçevede, sosyal yardımlara da enflasyon farkı ve yaşam maliyetleri göz önünde bulundurularak Temmuz ayında zam yapılması bekleniyor. Bazı uzmanların tahminine göre, Mayıs ve Haziran enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte memurlara yüzde 25 zam yapılması beklentisi olduğu, bu durumda sosyal yardımlara da yüzde 25 zam yapılacağı ifade ediliyor.