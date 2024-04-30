Isparta'da Hırsızlık Olayı: İlköğretim Okulundan Hoparlör ve Bisiklet Çalındı

24 Nisan 2024 gecesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunun depo kısmından hoparlör ve bisiklet çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen E.B. ve M.Ö.K. isimli şahıslar 25 Nisan 2024'te yakalandı. Çalınan 26.000 TL değerindeki hoparlör ile 12.000 TL değerindeki bisiklet ise ilköğretim okulu yetkililerine teslim edildi.

Şüpheliler E.B. ve M.Ö.K. 26 Nisan 2024'te adli mercilere sevk edildi. Suç ve suçlular ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna duyurulur.