Öğretmen Atamalarında Yeni Şartlar Açıklandı: Eğitim Süreci ve Kadro Detayları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik meslek kanununda köklü değişikliklerin yapılacağını ve yeni atama sistemini açıkladı.

Artık, fakülteyi bitirip KPSS’yi kazanmanın öğretmen olmak için yeterli olmayacağını belirten Bakan Tekin, adayların Milli Eğitim Akademisi’nin 550 saatlik programında da başarılı olmaları gerektiğini açıkladı.

Öğretmen Ataması İçin 550 Saatlik Eğitim Şartı: Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmen adayları, atamalardan önce 550 saati aşan bir süre boyunca Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacaklar. Bu eğitim sürecinde teorik ve uygulamalı dersler yer alacak. Adaylar, devlet memuru statüsüne alınmayacaklar ancak eğitimleri karşılığında bir ödeme alacaklar. Adaylar, KPSS puanlarıyla akademiye kabul edilecek ve başarılı olduklarında sözleşmeli olarak atanacaklar.

Kadro ve Eğitim Süreci: Eğitim süreci 550 saat sürecek ve bakanlık tarafından belirlenen okullarda gerçekleştirilecek. Eğitimler, alanında uzmanlaşmış öğretmenler ve üniversite hocaları tarafından verilecek. Akademi, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde hizmet verecek. Akademide görev yapacak öğretmenlerin özlük hakları dekan düzeyinde olacak ve geçici veya daimi kadro imkanı sunulacak.

Kadro Detayları ve Avantajlar: Akademi, toplamda 750 kişilik bir kadroya sahip olacak ve taşra birimleriyle birlikte Türkiye genelinde hizmet verecek. Bu sayede öğretmen adayları, farklı sosyoekonomik bölgeleri ve okul tiplerini tanıma imkanı bulacaklar. Bu, öğretmen yetiştirme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Türkiye'nin eğitim alanında uluslararası standartlara uyum sağlamasına katkı sağlayacak.

Öğretmenlik mesleğine yönelik yapılan bu değişikliklerle, daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.