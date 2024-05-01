DOĞAL GAZ FATURALARINA İNDİRİMSİZ ZAM YANSIYACAK!

Türkiye genelindeki milyonlarca ev kullanıcısını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanıyor. Doğal gaz faturalarında beklenen artış, Mayıs ayıyla birlikte gerçekleşecek. Bu artışın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan 2023'te duyurduğu mutfak gazı indiriminin sona ermesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz bir yıl içinde toplamda 43 milyar liralık bir indirim uygulanmış olup, ortalama bir ailenin doğal gaz faturasında 150 TL civarında bir düşüş sağlanmıştı. Ancak, Nisan 2024 sonuna kadar geçerli olan bu indirim uygulaması sona erdiği için, evlere gelecek faturalarda belirgin bir artış bekleniyor.

BOTAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, Mayıs ayı içerisinde herhangi bir doğal gaz zammı olmayacak. Ancak, vatandaşların faturalarında görecekleri artış, önceki dönemlerde uygulanan indirimlerin sona ermesinden kaynaklanacak. Bu nedenle, vatandaşların faturalarındaki farklılığın indirimlerin eklenmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Doğal gaz kullanıcıları, faturalardaki bu artış nedeniyle endişelenmemeleri gerektiği konusunda uyarılıyor. BOTAŞ'ın açıklamalarına göre, Türkiye'deki doğal gaz fiyatları Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak, tüketimlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeyen kullanıcıların faturalarında daha yüksek rakamlarla karşılaşabileceği vurgulanıyor.

Doğal gaz kullanıcıları, bu dönemde dikkatli olmaları ve gereksiz kullanımdan kaçınmaları konusunda uyarılıyor.