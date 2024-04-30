Isparta’da Trafik Kazası: Trafik Polisi Şehit Oldu

Isparta-Eğirdir karayolunun 3. Kilometresinde meydana gelen kaza, sabah saatlerinde yaşandı. Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda görevli askeri personel İ.A. yönetimindeki otomobil, yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Isparta Bölge Trafik Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yonuz Turan’a çarptı. Kazada polis memuru Turan ağır yaralandı, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan trafik polisi memuru Yonuz Turan, kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Kazada otomobil sürücüsü İ.A. ile aynı araçta bulunan 3 yolcu da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Şehit olan Yonuz Turan’ın Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.