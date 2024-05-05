50 Bin Emeklinin Maaşı Aniden Kesildi! SGK Düğmeye Bastı

Son dönemde artan emekli maaşı şikayetleri üzerine SGK, flaş bir açıklama yaparak emekli maaşlarının usulsüz elde edilip edilmediğini denetlemeye başladı.

Her ay yaklaşık 16 milyon vatandaşa maaş ödeyen SGK, son dönemde emekli sayısının artmasıyla birlikte mali açıdan zorlanmaya başladı. Bu durum üzerine SGK, daha önce emekli olmuş ancak usulsüz olduğu şüphesi bulunan emeklilerin dosyalarını incelemeye aldı.

SGK müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2023 yılında 50.000'den fazla emeklinin maaşı kesilerek yasal işlemlere başlandı. Özellikle sahte sigortaların tespit edilmesiyle başlayan bu süreçte, sahte sigortalılığı tespit edilen kişilerin emekli maaşları kesilerek yapılan ödemelerin iadesi isteniyor.

Sahte sigortacılık, kişinin prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etmesini sağlayan bir yöntemdir. Ancak bu durumun tespit edilmesiyle emekli maaşları kesilir ve ödenen primlerin iadesi istenir. Bu iade tutarı kişiden kişiye değişmekle birlikte, uzun yıllar emekli maaşı alanlardan 500.000 TL'yi aşan iadeler talep edilebilmektedir.

SGK'ya yapılan iade ödemelerini yapmayan kişilere yasal işlemler başlatılmaktadır. Ayrıca, sahte sigortacılığın süresi hesaplanarak kişinin toplam prim gün sayısından düşülmekte ve tekrar emekli olmak istediğinde prim tamamlanması gerekmektedir. Sahte sigorta için ödenen primler ise iade edilmez ve SGK'ya gelir olarak işlenir.