Ehliyet Kurallarında Esneme: Artık Daha Kolay!

Yeni ehliyet alacaklar için kurallar esnetildi ve artık daha kolay olacak.

Belçika'da Ocak 2019'dan bu yana zorunlu olan B ehliyeti sonrası Geri Dönüş Eğitimi'nde kurallarında esneme kararı alındı. Bu değişiklik, yol güvenliğini artırmayı ve kaza istatistiklerini düşürmeyi hedefliyor. Yeni ehliyet alan sürücülerin, ehliyet aldıktan 6 ila 9 ay sonra zorunlu olan 4 saatlik eğitime katılmaları gerekiyor. Ancak hükümet, özel durumları olan kişilerin eğitimlerini erteleyebilecekleri yeni değişiklikler yapacak.

Türkiye'de ehliyet alma süreci ise 45 gün içerisinde tamamlanıyor. Kursta teorik ders alma süresi 15 gün olarak belirlenmişken, teorik derslerin tamamlanmasının ardından adaylar bir ay boyunca direksiyon eğitimine katılıyorlar. Kursun tamamlanmasının ardından sınavlarda başarı sağlayan adayların evrak teslim süreci başlıyor. Bu süreçte özel durumu olanların da dikkate alınması, yeni ehliyet sahiplerinin eğitim ve sınav sürecinde daha esneklik sağlayabilir.