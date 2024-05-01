

Emeklilerin Promosyonunu Almaları Önemli: Uzmanlar Uyarıyor!

Geçim sıkıntısı çeken emekliler bankalardan aldıkları maaş promosyonuyla biraz olsun rahatlıyor. Ancak uzmanlar, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayarak emeklileri uyarıyorlar. Bu fırsatı kaçıran emeklinin promosyonu yanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kamu bankaları, emekli promosyonlarını 8-12 bin TL aralığına yükseltti. Özel bankalar da benzer şekilde promosyonlarını 18 bin liraya kadar çıkardı. Ancak bu fırsatı değerlendirmek için dikkat edilmesi gereken hususlar var.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu ve özel bankalar arasında imzalanan protokolle, emeklilerin maaşlarına bağlı olarak promosyon tutarlarında kademeli bir değişiklik yapıldı. Ancak PTT, bu protokol kapsamına alınmadı. Bu durum, Türkiye'deki milyonlarca emekliyi etkiliyor.

Yeni emekli olanlar, ek bir başvuru yapmadıkları takdirde devlet tarafından PTT'ye yönlendiriliyor ve maaşlarını bu kurum üzerinden almaya devam ediyor. Bu nedenle, PTT'nin dışında kalanlar promosyon fırsatından yararlanamıyorlar.

Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet veya mobil bankacılık üzerinden banka değişikliği ve promosyon başvurusu yapabilirler. E-devlet üzerinden banka değişikliği için adımlar şu şekildedir:

E-devlet'e giriş yapın. Arama kısmına "banka değişikliği" yazın. "Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği" işlemini seçin. Açılan sayfada gerekli bilgileri girin ve başvuruyu tamamlayın.

Bu adımları takip ederek, emekliler banka promosyonlarını alabilir ve ek gelir elde edebilirler. Ancak bu fırsatı kaçırmamak için zamanında başvurmak önemlidir.