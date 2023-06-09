Isparta ilindeki meslek liseleri, Mesleki Eğitim Erasmus+ Akreditasyon Programı ve Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında düzenlenen 2. Mesleki Eğitim Şenliği'nde bir araya geldi. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantlarda, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgileri ziyaretçilere sunma fırsatı buldular. Vali Aydın Baruş da katıldığı Mesleki Eğitim Şenliği'nde stantları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerden yapılan uygulamalar ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında bilgi aldı.Anaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Baruş, şenlik öncesinde yaptığı konuşmada, hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti ve mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.Vali Baruş, "Mesleki eğitim, ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahip bir alan. İlimizde mesleki eğitime devam eden öğrenci sayısının artması, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir durum. Mesleki eğitim alanında mezun olan öğrencilerimizin hayata daha hazır bir şekilde girdiğini ve ülkemizin kalkınması için önemli olan sanayi ve hizmet sektörlerine değerli elemanlar yetiştirdiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bu nedenle tüm çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. İsparta olarak mesleki eğitimi hem sayısal hem de niteliksel olarak her geçen gün daha iyi bir noktaya getirmek temel amacımız. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci sayısının artması ve mezun olan öğrencilerimizin hayata daha hazır olması bizi son derece mutlu ediyor. Bu Mesleki Eğitim Şenliği'ne katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu şenliğin, mesleki eğitimin önemini anlatmak ve çocukların ne kadar yetenekli ve hayata hazır olduklarını görmelerini sağlamak açısından da katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm Ispartalıları bu şenliğe davet ediyorum." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Vali Baruş, mesleki eğitim bölümlerini ve yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde inceleyerek uygulamaları dikkatle izledi.33 farklı alandan temsil edilen 30 okulun, 374 idareci, öğretmen ve öğrencinin katıldığı şenlikte, il merkezindeki ortaokul ve liselerden yaklaşık 1.600 öğrencinin şenliği ziyaret etmesi bekleniyor. Vatandaşlar da şenliği ziyaret ederek milli gururumuz TOGG otomobilini yakından görebilir ve mesleki eğitim bölümleri hakkında bilgi alarak üretilen ürünleri inceleyebilirler.