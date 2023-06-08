Motorin litresi 20,74 TL

Benzinin litresi 21,26 TL

Motorin litresi 21,12 TL

Benzinin litresi 21,61 TL

Motorin litresi 21,22 TL

Benzinin litresi 21,62 TL

Doların hafta başından bu yana yüzde 10'dan fazla yükselmesi, ithal mallara zam olarak yansımaya başladı. Bu durum araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren benzine büyük bir zam yapılacak.Yapılan son değerlendirmelere göre, yarından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruş zam gelecek. Bu zam, pompaya yansıyacak ve araç sahiplerinin yakıt masraflarını olumsuz etkileyecek.İşte 8 Haziran Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları:İSTANBUL:ANKARA:İZMİR:Ayrıca otogaz grubunda da zam beklentisi bulunuyor. Alınan bilgilere göre, yarından itibaren LPG'ye 67 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Bu durum, otogaz kullanan araç sahiplerinin de yakıt maliyetlerini artıracak.Dolar kurundaki yükselişin devam etmesi ve uluslararası enerji fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarında sürekli dalgalanmalara sebep olmaktadır. Tüketiciler, bu fiyat artışlarına karşı dikkatli olmalı ve yakıt tasarrufu yapmaya özen göstermelidir.