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Küçük Bir Dokunuş Hayatını Kolaylaştırdı

Küçük Bir Dokunuş Hayatını Kolaylaştırdı
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Küçük Bir Dokunuş Hayatını Kolaylaştırdı
Isparta'nın Halife Sultan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Sude Işık, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olması sebebiyle evinden sokağa çıkarken büyük zorluklar yaşıyordu. Ancak Isparta Belediyesi'nin evinin balkonuna kadar yaptığı engelli rampası, Sude'nin hayatını kolaylaştırdı. Artık tekerlekli sandalyesiyle istediği yere rahatça gidebilen Sude, balkon ile sokak arasında yapılan rampa sayesinde özgürlüğüne kavuştu.
Isparta Belediyesi, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için gereken tüm hizmetleri sunma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşların taleplerini geri çevirmeden anında yerine getirilmesi için gerekli talimatları veriyor. Halife Sultan Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Sude Işık, annesi Berna Işık'ın sırtına binerek sokağa çıkmak veya hastaneye gitmek zorunda kalıyordu. Yıllardır bu zorlukla başa çıkmaya çalışan aile, Sude'nin kilo alması ve yaşının ilerlemesiyle birlikte daha da zorlanmaya başladı.
Anne Berna Işık, kızının dışarı çıkmak istediğinde onu sırtına alıp merdivenleri inmeye çalıştığını belirtirken, Isparta Belediyesi'ne başvurarak evlerinin bulunduğu kat ile sokak arasına bir engelli rampası yapılmasını talep etti. Isparta Belediyesi, Sude'nin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla sokaktan evin balkonuna kadar bir rampa inşa etti. Bu yeni rampa sayesinde annesi Berna Işık, artık Sude'yi tekerlekli sandalyesiyle rahatlıkla sokağa çıkarabiliyor.
Berna Işık, kızının doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olduğunu belirterek, küçük yaşlarda Sude'yi sırtına alarak merdivenlerden indirebildiğini ancak yaşının ilerlemesi ve kilo almasıyla birlikte zorlandığını ifade etti. Isparta Belediyesi'ne başvurarak engelli rampası talebinde bulunduğunu söyleyen Işık, "Belediye Başkanımız talebimizi geri çevirmeyerek engelli rampası yaptırdı. Artık kızımı kolaylıkla indirip çıkarabileceğim. Günde 2-3 kez bu işlemi yapmaktayım ve zorluk yaşıyordum. Şimdi hayatım biraz daha kolaylaşacak. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya da aileyi ziyaret ederek, engelli Sude'nin evinden dışarı çıkarken ve hastaneye gitmek istediğinde zorlandığını belirtti. Sude'yi annesinin sırtında taşımanın mecburiyet olduğunu ifade eden Kaya, "Balkona engelli rampası yapılması talebiyle bize başvurdular. Konuyu belediye başkanımıza ilettik. Başkanımız bir ekip gönderdi ve ertesi gün çalışmalara başladık. Bir gün içerisinde rampayı tamamladık. Artık ailemiz engelsiz bir şekilde sokağa çıkabiliyor ve daha rahat bir yaşam sürebiliyor. Belki sadece hastaneden hastaneye gitmekle sınırlı olan bir hayatları vardı, güzel bir engelli rampası yaparak ailemizin istediği zaman çocuğuyla birlikte dışarı çıkıp dolaşmasını sağladık. Bu, sosyal belediyecilik anlayışının bir sonucudur. Talepleri mümkün olduğunca değerlendirerek ve uygun olanları yaparak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ailemize engelli rampasını güle güle kullanmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: Isparta Belediyesi
Not: Bu haber, Isparta Belediyesi tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

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