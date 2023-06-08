Emekli Maaşına Yapılacak Olası Zamda Son Rakamlar Belli Oldu

Emekli aylığı ve bayram ikramiye ödemeleri 17-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Emekli aylık zammı da en düşük emekli zam oranının açıklanmasının ardından belirli kademelerde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri maaş alan emeklilere kademeli olarak zam yapılacak. 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplarına yatırılacak.

Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenecek.

Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin 17 Haziran'dan itibaren başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı'nda da ikramiyelerin 2 bin lira olarak hesaplara yatırılması planlanıyor, ancak yeni bir karar alınmazsa bu rakam değişmeyecek.

Temmuz ayında emekliler zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş üzerinden başlayarak kademeli bir artışa gidilecek ve daha az maaş alan emeklilere daha yüksek oranda zam yapılacak.

Emekli zam oranları, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri maaş alan emekliler için kademeli olarak belirlenecek.

Ayrıca, memur ve emekli maaşlarında refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Yüzde 45 zam formülüne göre, örneğin 14 bin lira alan bir emekli, temmuz ayı itibariyle kademeli artışla 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Bugün 16 bin lira aylık alan bir emekli yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan bir emekli ise yüzde 35 artışla 28 bin 350 lira alacak. En düşük emekli aylığına yapılacak zamın ardından gerçekleşecek kademeli artış, yaklaşık 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak.

TÜİK verilerine göre, son 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Emekli zam oranının, refah payı ile birlikte yüzde 30 veya 35 civarında olması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Türkiye'de her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alırken, memur ve memur emeklileri ise önceki toplu sözleşme zammının üzerine eklenen 6 aylık enflasyon farkı ile yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam almaktadır.

