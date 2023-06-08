Isparta Belediyesi, şehirdeki yeni yapılaşma ve artan trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak, trafik akışının daha rahat sağlanabilmesi için düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Gölcük yolu üzerinde bulunan Muzaffer Sinop Caddesi ile Kadir Boylu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çalışmalar başlatıldı.Deregümü ovasında devam eden yeni yapılaşmanın etkisiyle artan trafik yoğunluğu dikkate alınarak, Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Gölcük yolunda önemli bir düzenleme gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Muzaffer Sinop Caddesi ile Kadir Boylu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta akıllı kavşak uygulaması yapılacak.Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Yeni Zabıta Hizmet Binası tarafından gelen araç sürücüleri, Batıkent Mahallesi ve Burdur yoluna daha rahat ve güvenli bir şekilde geçiş yapabilecekler. Akıllı kavşak uygulaması, trafik akışını optimize etmek, araç trafiğini düzenlemek ve sürücülerin seyahat süresini kısaltmak amacıyla kullanılan bir teknolojidir.Isparta Belediyesi, yeni yapılaşma olan bölgelerde ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşların güvenliği için sürekli olarak yol düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bugüne kadar birçok kavşakta düzenleme yapılırken, yeni bulvarlar açılmış ve sinyalizasyon sistemlerinde iyileştirmeler sağlanmıştır.Kaynak: Isparta BelediyesiNot: Bu haber, Isparta Belediyesi tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.