ISUBÜ’den Uluslararası Öğrenci Projelerinde Çifte Başarı

Anadolu Yaban Koyunu (Ovis Gmelinii Anatolica)'nun Popülasyon Durumu ve Habitat Restorasyon Planlaması Projesi ile Su Samurlarının (Lutra lutra) Habitat Tercihi Ve Popülasyon Durumunun Belirlenmesi Projesi doğa koruma üzerine çalışan Rufford Vakfı (The Rufford Foundation) tarafından desteklendi.

Danışmanlığını Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal’ın yaptığı Yürütücülüğünü Doktora Öğrencisi Orm. Yük. Mühendisi Mevlüt Zenbilci’nin ve Yüksek Lisans öğrencisi Bedirhan Eker’in yaptığı ve araştırma ekibinde ISUBÜ Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koca’nın bulunduğu Anadolu Yaban Koyunu (Ovis Gmelinii Anatolica)'nun Popülasyon Durumu ve Habitat Restorasyon Planlaması Projesi ayrıca Antalya ili Köprü Çayı ve Manavgat Çayı havzasında su samurlarının (Lutra lutra) habitat tercihi ve popülasyon durumunun belirlenmesi konusunda iki ayrı proje, Doğa koruma üzerine çalışan Rufford Vakfı (The Rufford Foundation) tarafından her biri 6’şar bin sterlin (yaklaşık 240 Bin TL) ile desteklendi.