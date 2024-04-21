"SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine İntibak Geliyor: SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan Bomba Açıklama"



SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği İntibak yasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49,25 oranındaki zamın, 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilememesi üzerine, emeklilerin maaşlarında düzenleme talebi arttı. Bu talepler arasında İntibak yasasının da önemli bir yer tuttuğu biliniyor.

İntibak yasası, geçmiş dönemde MHP tarafından gündeme getirilmiş ancak iktidar cephesinden somut bir adım atılmamıştı. Ancak SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamalarıyla birlikte bu konuda umutlar arttı.

Yılmaz, İntibak yasasının 2000 sonrası emeklilere gelmediğini ve bunun önemli bir adaletsizlik olduğunu belirtti. İntibak yasasının gelmesi durumunda, emeklilerin maaşlarının belirli bir seviyeye yükselerek, TÜFE programı sorununa da etki etmeyeceğini vurguladı.

İntibak yasası, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı eşit olan emeklilerin aylıklarının eşitlenmesini sağlayarak, farklılıkların ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Son dönemdeki bu farklılık, emekliler üzerinde ciddi etkilere yol açmış durumda. Bu nedenle İntibak yasasının hayata geçirilmesi, emekliler tarafından büyük bir umutla bekleniyor.