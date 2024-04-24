Uçağa Sıvı Dolu Pet Şişeyle Binmek Neden Yasak?

Uçaklara binerken 100 ml'den fazla su veya başka bir sıvı içeren pet şişelerinizi yanınıza alamamanızın nedeni birçok kişi için hala şaşırtıcı olabilir. Ancak bu katı kuralın kökeni, güvenlik endişelerine dayanıyor.

2006 yılında, İngiliz güvenlik güçlerinin bir terör komplosunu ortaya çıkarmasıyla birlikte bu sıkı kural uygulanmaya başladı. Komplocuların, hidrojen peroksit bazlı patlayıcıları meşrubat şişelerinde gizleyerek transatlantik uçuşlarda kullanma planları tespit edildi. Bu tehlikeli planın açığa çıkmasıyla, öncelikle tüm sıvıların uçaklara sokulması tamamen yasaklandı.

Daha sonra, güvenlik birimleri sıvı patlayıcıların risklerini değerlendirerek 100 ml ve altındaki miktarlardaki sıvıların tek başına büyük patlama riski oluşturmadığı sonucuna vardılar. Bu nedenle, 100 ml ve altındaki sıvıların şeffaf kaplarda taşınmasına izin verildi. Ancak bu kural, sıvıların uçak güvenliğini tehdit eden potansiyel bir risk oluşturabilecek büyük miktarlarda taşınmasını engellemek için getirilmiştir.

Bu önlemler, yolcuların güvenliğini sağlamak ve uçakların güvenliğini artırmak amacıyla alınmıştır. Bu yasaklar belki bazılarınızı rahatsız edebilir, ancak uçuş güvenliği için önemli bir adımdır.