Yıllarca Gizli Kamera ile Görüntü Kaydedildi!

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan skandal olay herkesi derinden sarsarken, bedensel engelli bir kişinin hastanenin tuvaletinde yıllarca gizli kamera düzeneğiyle görüntü kaydettiği ortaya çıktı.Olay, bir hemşirenin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Hastanenin tuvaletinde bırakılmış olan şüpheli çanta, hemşirenin fark etmesi üzerine polise bildirildi ve çantanın içinde bulunan gizli kamera düzeneği bulundu.Polis ekipleri, çantayı tuvalete bırakan kişinin kimliğini tespit ederek şüpheli T.Ö.'yü (52) gözaltına aldı. T.Ö., sağlık sorunları nedeniyle sıkça hastaneye gittiğini ve telefon kamerasını kullanarak gizli kamera düzeneğini hazırladığını itiraf etti. Üstelik, yaklaşık 3-4 yıldır bu tarz görüntüler elde ettiğini ifade etti.Ancak, sorgusunda T.Ö. bu davranışının kendisinde bir tür rahatsızlık haline dönüştüğünü ifade etti ve kaydettiği görüntüleri daha sonra imha ettiğini iddia etti.T.Ö., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, hastane yönetimi ve yetkililer tarafından derinlemesine soruşturulmaktadır.