"SGK'dan Hak Sahiplerine 5.000 TL Ek Ödeme: Başvuran Alacak!"
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hak sahiplerine yapılacak olan ek ödeme için duyuru yaptı. Hak sahibi olan vatandaşlar, 1 Mayıs'tan itibaren alacakları ödemeden yararlanmak için başvuru yapabilecekler.
Ülkemizde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ve aileleri için çeşitli yasal haklar bulunmaktadır. Bu haklardan biri de sigortalının vefatı durumunda yakınlarının ölüm aylığı almaya hak kazanmasıdır. SGK tarafından duyurulan 5.000 TL'lik ek ödeme de, ölüm aylıklarının yanı sıra hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.
Ölüm aylığı alan hak sahiplerine bankalar tarafından ayrıca promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Bu promosyon ödemeleri, maaş miktarına göre belirlenmektedir. Ölüm aylığından faydalanan vatandaşlar, maaşlarını aldıkları bankaya promosyon başvurusu yaparak ek ödemeden yararlanabilirler.
Ölüm aylığına başvuru şartlarına da değinilen haberde, bu hakların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılan başvurular sonucunda sağlandığı belirtilmektedir. Vefat eden sigortalının çocuklarına yönelik ölüm aylığı ödemelerinde belirli yaş sınırlamaları ve diğer koşullar bulunmaktadır. Başvuruların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebileceği vurgulanmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hak sahiplerine yapılacak olan ek ödeme için duyuru yaptı. Hak sahibi olan vatandaşlar, 1 Mayıs'tan itibaren alacakları ödemeden yararlanmak için başvuru yapabilecekler.
Ülkemizde sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ve aileleri için çeşitli yasal haklar bulunmaktadır. Bu haklardan biri de sigortalının vefatı durumunda yakınlarının ölüm aylığı almaya hak kazanmasıdır. SGK tarafından duyurulan 5.000 TL'lik ek ödeme de, ölüm aylıklarının yanı sıra hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.
Ölüm aylığı alan hak sahiplerine bankalar tarafından ayrıca promosyon ödemeleri yapılmaktadır. Bu promosyon ödemeleri, maaş miktarına göre belirlenmektedir. Ölüm aylığından faydalanan vatandaşlar, maaşlarını aldıkları bankaya promosyon başvurusu yaparak ek ödemeden yararlanabilirler.
Ölüm aylığına başvuru şartlarına da değinilen haberde, bu hakların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılan başvurular sonucunda sağlandığı belirtilmektedir. Vefat eden sigortalının çocuklarına yönelik ölüm aylığı ödemelerinde belirli yaş sınırlamaları ve diğer koşullar bulunmaktadır. Başvuruların www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebileceği vurgulanmaktadır.