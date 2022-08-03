Geleceğin elektrikli araç teknolojilerinin kıyasıya mücadele ettiği TEKNOFEST Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışması Final Yarışlarını tamamladı. ISUBÜ DAVRAZ Takımı 300 takımın başvurduğu 137 takımın yarışma hakkı kazandığı ve 34 takımın finale kaldığı yarışlarda 9. oldu.Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından 18. Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışları 19-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında TOSFED Kocaeli Körfez pistinde gerçekleştirildi.300’den fazla takımın başvuru yaptığı yarışmada teknik tasarım raporu başarılı kabul edilen 137 takım yarışmaya davet edildi. Kocaeli'de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar piste çıktı.Geleceğin elektrikli araç teknolojilerinin kıyasıya mücadele ettiği TEKNOFEST Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç Yarışması Final Yarışlarını tamamladı, puanlamalar açıklandı.Bu yıl ilk defa takımlardan 2 koltuklu ve 4 tekerli konseptte araçlar istenirken, yerli parça üreterek yarışa katılma zorunluluğu da bu yıl birden 2'ye çıkarıldı. Yarışlarda her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 30 turu tamamlaması istendi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Topluluğu kapsamında akademik danışmanlığı Arş. Gör. Samet YALÇIN, takım kaptanlığı Abdulsamet PALTACI tarafından oluşturulan DAVRAZ takımı, tasarlamış olduğu DAVRAZ ELEKTROMOBİL ARACI ile yarış öncesi yapılan teknik kontrolleri istenilen en az iki yerlilik şartında tasarlamış olduğu devre kartları ile dört yerlilik alarak tek seferde geçip piste çıkmaya ilk günden hak kazanan 3 takımdan birisi oldu.Yapılan final yarışlarında ISUBÜ’nün DAVRAZ Aracı verimlilik puanlamasında genel sıralamada 9.’luğu elde etti.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yarışlarda göze çarpan DAVRAZ ELEKTROMOBİL ARACI ekibini tebrik ederek araca imzasını attı.