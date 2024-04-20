2 KA Baby Kidsroom Isparta'da Açılıyor!

2KA Baby Kidsroom Isparta'da Açılıyor!

Isparta, bebek ve genç mobilyaları konusunda yeni bir soluk alıyor! 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleşecek olan açılış töreniyle birlikte ''2KA Baby Kidsroom'' Bebe - Genç Mobilya Fabrika Satış Mağazası kapılarını açıyor.

Açılışa Özel Fiyatlarla Kaçırılmayacak Fırsatlar!

90/190 Karyola

3 Kapaklı Dolap

Şifonyer

Veya Çalışma Masası