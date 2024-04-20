2 KA Baby Kidsroom Isparta'da Açılıyor!

2KA Baby Kidsroom Isparta'da Açılıyor!
Isparta, bebek ve genç mobilyaları konusunda yeni bir soluk alıyor! 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleşecek olan açılış töreniyle birlikte ''2KA Baby Kidsroom'' Bebe - Genç Mobilya Fabrika Satış Mağazası kapılarını açıyor.
Açılışa Özel Fiyatlarla Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Isparta, bebek ve genç mobilyaları konusunda yeni bir soluk alıyor! 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleşecek olan açılış töreniyle birlikte ''2KA Baby Kidsroom'' Bebe - Genç Mobilya Fabrika Satış Mağazası kapılarını açıyor.
Açılışa Özel Fiyatlarla Kaçırılmayacak Fırsatlar!
- 90/190 Karyola
- 3 Kapaklı Dolap
- Şifonyer
- Veya Çalışma Masası
Sadece 11,990 ₺'ye!
Adres: Kesikbaş Iyaş Nokta karşısı, Önder Şekerleme yanı.
Bu özel günde, Tutku Bebe'nin rüya gibi dünyasında buluşmak için bizi ziyaret etmeyi unutmayın! Açılışımıza sizleri bekliyoruz.
Adres: Kesikbaş Iyaş Nokta karşısı, Önder Şekerleme yanı.
Bu özel günde, Tutku Bebe'nin rüya gibi dünyasında buluşmak için bizi ziyaret etmeyi unutmayın! Açılışımıza sizleri bekliyoruz.