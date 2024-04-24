65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Evde Bakım Parası Ödemelerine Zam Geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri 2024 yılı için yeniden hesaplandı ve her bir ödemeye zam yapıldı. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı bulunuyor.

2023 yılının aralık ayında asgari ücrete yapılan zamla birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde 49.25 oranında bir zam yapıldı. Bu zam doğrudan 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım yardımı ödemelerini arttırdı ve ödemeler yeniden hesaplandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan zam oranları şu şekildedir:

65 yaş aylığı: 2,348 liradan 3,504 liraya yükseltildi.

2,348 liradan 3,504 liraya yükseltildi. Evde bakım parası: 5,095 liradan 7,508 liraya çıkarıldı.

5,095 liradan 7,508 liraya çıkarıldı. Engelli maaşı: Yüzde 40-69 arasında engelli durumunda olanlara verilen destek ödemesi 874 liradan 2,797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporuna sahip olanlara verilen maaş ise 2,811 liradan 4,196 liraya yükseltildi.

Bu artan ödemelerin yanı sıra, aile destek paketi kapsamında hane içindeki kişi başı düşen aylık gelir de 850 lira ile 1,250 lira arasında değişkenlik göstererek ödeme sağlanmaktadır.