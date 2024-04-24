Banka Devi Promosyon Musluklarını Sonuna Kadar Açtı: Emeklilere 18 bin TL Verilecek

Ünlü bir banka, emeklilere rekor promosyon fırsatını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Milyonlarca emeklinin maaşlarına Ocak ayında yapılan yüzde 49,25'lik zamın ardından, 6.700 TL'nin altında maaş alan emekliler bu zamdan yararlanamamıştı. Bu durum, pek çok emeklinin maaşlarının 10.000 TL civarında kalmasına neden oldu.

Bu durumun ardından, emeklilere yönelik seyyanen zam ve maaş düzenlemesi çağrılarının ardı arkası kesilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarında promosyon tutarlarının 8 ila 12 bin TL arasında olacağını açıklamasının ardından bankalar, promosyon musluklarını sonuna kadar açmaya başladılar. En yüksek promosyon tutarını verecek olan banka devi ise belirlendi ve emeklilere bir defaya mahsus 18 bin TL promosyon verileceği duyuruldu.

Ünlü banka devi İNG Bank, başlattığı promosyon kampanyasında emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar ücret ödemesi sağlayacak. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ise ek olarak 3.000 TL daha promosyon fırsatı sunulacak.

Bu kampanyadan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve yeni EYT ile emekli olanlar yararlanabilecekler. ING Bank, emeklilere nakit promosyon dışında ek avantajlar da sunacak. Para transfer işlemlerinde masraf alınmayacak, yüzde 4,29'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi fırsatı tanınacak ve puan toplama şartı olmaksızın 3 ay boyunca avantajlardan faydalanılabilecek. Ayrıca, ilk defa İNG Kredi Kartı başvurusunda bulunanlar için ilk 1 yıl boyunca masraf alınmayacak.

Promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyenler, ING Bank şubelerine giderek veya bankanın internet şubesi üzerinden emekli maaş hesaplarını ING Bank'a taşıma işlemlerini yapabilecekler. Ancak, kayıt sonrasında otomatik fatura talimatı verilmesi de gerekmektedir.

Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar geçerliliğini sürdürmektedir, ancak kampanyanın aynı tutarda uzun bir süre devam edeceği de belirtilmektedir.