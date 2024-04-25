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Trafik Sigortası Ücretlerinde Yeni Düzenleme: 5 Gün İçinde Başlıyor

Trafik Sigortası Ücretlerinde Yeni Düzenleme: 5 Gün İçinde Başlıyor
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Trafik Sigortası Ücretlerinde Yeni Düzenleme: 5 Gün İçinde Başlıyor
Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, araç sahiplerine nefes aldıracak bir dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor.
Yeni yıl ile birlikte trafik sigortası ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Ancak, bu artışa yönelik tepkiler ve poliçe yaptırma oranlarındaki düşüşün ardından SDDK, poliçe fiyat artış kriterlerinde düzenlemeye gitti.
SDDK'nın getirdiği düzenlemeye göre, mayıs ayı itibarıyla poliçe fiyatları 'hasar maliyet endeksine' göre düzenlenecek. Bu düzenlemeyle otomobil parça ve onarım fiyatlarındaki artış, enflasyon ve asgari ücret zamları göz önünde bulundurulacak. Normal şartlarda aylık yüzde 5 ila yüzde 10 arasında yapılan zamların, yüzde 2 ila yüzde 3 seviyelerine düşmesi bekleniyor.
Selin Güler gibi sigorta sektörü temsilcileri, SDDK'nın getirdiği düzenlemeye olumlu baktıklarını belirtiyor. Güler, düzenlemenin asgari ücret artışı, enflasyon, parça fiyatları ve onarım maliyetlerini dikkate alarak fiyatları belirleyeceğini ifade ediyor.
Ancak kasko poliçeleri özel bir sigorta ürünü olduğundan, maliyet endeksi bu poliçeler için geçerli olmayacak. Kasko poliçeleri, sigorta şirketleri tarafından serbestçe fiyatlandırılmaktadır.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan bir kamuoyu duyurusunda, son zamanlarda sahte poliçe satışıyla ilgili artan şikayetlere dikkat çekildi. Dolandırıcılar, özellikle trafik sigortası yaptırmak isteyenleri hedef alarak sahte poliçeler satıyorlar. TSB, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) web sitesinde bulunan Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma ekranını kullanmalarını tavsiye ediyor. Bu araç sayesinde vatandaşlar, tüm sigorta şirketlerinin tekliflerini tek bir ekranda görebilirler.
 
 
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