İşte Yeni Kıdem Tazminatı ve 65 Yaş Aylığı Maaşı! Tüm Hesaplar Tek Tek Değişiyor

Temmuz ayı, memur maaşlarında beklenen bir artışla birlikte birçok kalemde de rakamların değişeceği bir dönemi işaret ediyor.

Memur maaşlarında beklenen artış, Tahminlere göre, yılın ikinci yarısında %20 olması bekleniyor. Bu artış sadece memur maaşlarını değil, birçok kesimi de etkileyecek.

Yapılan hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon verilerine dayanıyor. Ocak ve Temmuz aylarında, 6 aylık enflasyon oranları dikkate alınarak memur maaşlarına zam yapılacak.

Memurlara Temmuz döneminde %10 zam yapılacak ve ilk 6 aylık enflasyonun %15'i aşan kısım kadar fark verilecek. Buna göre, memur enflasyon farkının %9,09 olması bekleniyor ve böylece memur maaş zammının %20 olması tahmin ediliyor.

Ancak bu artışlar sadece memur maaşlarıyla sınırlı kalmayacak. Kıdem tazminatından SED ödemelerine, 65 yaş aylığından evde bakım aylığına kadar birçok alanda etkili olacak.

Kıdem tazminatı tavan ücreti, memur zammının belirlediği oranda artacak. Enflasyon tahminlerine göre %20'lik artış bekleniyor ve kıdem tazminatı tavan ücretinin 42.068 liraya yükselmesi bekleniyor.

65 yaş aylığı da Temmuz ayında güncellenecek. Ocak 2024 döneminde 3.504,84 TL olan aylık, yeni hesaplamalara göre 4.206 lira olabilir.

Engelli maaşı da Temmuz ayında artacak. Yüzde 20'lik zam sonrası, engelli aylığının 3.357 TL, yüzde 70 ve üzeri engellilere yapılan ödemenin ise 5.036 TL olması bekleniyor.

SED ödemeleri de Temmuz ayında zamlanacak. Okul öncesi çocuklar için ödeme 4.336 liraya, ilköğretimde okuyan çocuklar için 6.505 liraya yükselecek. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için ödeme ise 4.336 lira olacak. Kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme ise 3.469 liraya çıkacak.