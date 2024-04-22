Akaryakıt Fiyatlarında Ters İbrenin Yönü: Depoları Şimdiden Doldurun

Orta Doğu'da tırmanan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir değişikliğe yol açacak gibi görünüyor. Bu bölgedeki gerginlik, özellikle petrol piyasasında belirgin bir etki yaratıyor.

İran-İsrail gerilimi, dolar ve altın gibi piyasalarda hareketlilik yaratırken, petrolde ise endişe ve panik havası hakim. Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında kısa vadeli keskin dalgalanmaların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Özellikle İran'ın Şam'daki olası bir saldırıya karşılık vermesi, bölgedeki petrol kaynaklarının bulunduğu yerlerdeki gerilimi artırıyor ve küresel petrol arzında azalmaya sebep olacak gibi görünüyor.

İran'ın olası bir misilleme saldırısına hazırlıklı olmak amacıyla, petrol fiyatları son zamanlarda yükselişe geçti. 12 Nisan'da İran'ın İsrail'e olası bir misilleme saldırısı beklentisi, Brent petrol varil fiyatını Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine taşıdı. Benzer şekilde Batı Teksas türü ham petrol varili de yüksek seviyelere ulaştı. Ancak, İran'ın askeri operasyonun başarılı olduğu ve devamının amaçlanmadığı açıklaması, risk algısını bir miktar azalttı ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı hafifletti.

Orta Doğu'daki gerilimin artması durumunda, OPEC+ grubunun petrol fiyatlarını kontrol altında tutmak için üretim kesintilerini gözden geçirebileceği ifade ediliyor. Bu noktada, piyasada yedek üretim kapasitesinin bulunması da önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatının 43.49 lira, motorinin litre fiyatının ise 42.10 lira olarak belirlenmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ekonomiye olan etkisini gösteriyor.

Bu durumda, akaryakıt kullanıcılarına önerimiz, depolarını şimdiden doldurmaları ve fiyat artışlarının etkisinden korunmaları olacaktır.