6 Bin 440 TL Ceza! Emniyet Şeridi İhlaline Dikkat

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından trafik kazalarını azaltmak amacıyla belirlenen kurallara uymayan sürücülere ağır bir ceza kesilecek.

Emniyet şeridi ihlali son dönemde artan bir sorun haline geldi. Trafik akışını olumsuz etkileyen bu davranış, büyük şehirlerde özellikle sıkça görülüyor. Yetkisi olmadığı halde emniyet şeridini kullanan sürücülere tam 6 Bin 440 TL para cezası uygulanacak.

Emniyet şeridi, yolların en sağ kısmında bulunan ve kesintisi olmayan güvenlik şeridi olarak biliniyor. Ancak belirli durumlar dışında araçların bu şeridi kullanması yasak. Kaza veya araç arızalanması gibi durumlarda ise sürücülerin araçlarını emniyet şeridine çekmesi ve trafiği aksatmaması bekleniyor.

Bu ihlali yapan sürücülere kesilecek ceza miktarı 6 Bin 440 TL olacak. Ancak cezayı alan sürücülerin bir ay içinde ödeme yapmaları durumunda ceza miktarına %25 oranında indirim uygulanacak.

Geçiş üstünlüğü bulunmayan araçların emniyet şeridini kullanması durumunda da cezayı ödemek zorunda kalacaklarına dikkat çekiliyor. Bu ihlali yapacak sürücülerin 6 Bin 440 TL ceza ödemeleri gerekecek.