İslam Memiş: Altın Yatırımcılarına "Hazır Olun" Çağrısı

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanı İslam Memiş, ons altında ve gram altında yaşanan önemli düşüşlerin ardından yatırımcılarına dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Memiş, emtia piyasasında önemli değişikliklerin yaklaştığına işaret ederek, yatırımcıların önemli tarihleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Emtia piyasasında yaşanan düşüşlerin geçici olduğunu savunan Memiş, altındaki uzun vadeli yükselişin devam edeceğini öne sürdü. Özellikle "1 Mayıs" tarihine dikkat çeken Memiş, bu tarihin ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklayacağı gün olması nedeniyle önemli olduğunu belirtti. Ons altında yaşanan seviyelerin analizini yaparak yatırımcılara stratejiler sunan Memiş, piyasanın seyrine dair öngörülerini paylaştı.

Gram altın yatırımcılarına da seslenen Memiş, ons altın fiyatlarının belirli bir seviyeye gerilemesi durumunda gram altın alımı yapılması gerektiğini ifade etti. Özellikle Kapalıçarşı piyasasında yaşanan düşüşlerin fırsat olabileceğine dikkat çeken uzman, yatırımcıları bu konuda bilgilendirdi.

Altın fiyatlarında yaşanabilecek olası düşüşler konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, yatırımcıları İran ile İsrail arasındaki gerginlik gibi faktörleri göz önünde bulundurmaları konusunda uyardı. Ancak, mevcut düşük fiyat seviyelerinden alım yapmanın doğru olabileceğini ifade etti.

Son olarak, ilerleyen günlerde altın fiyatlarında yeniden yükseliş trendinin başlayabileceğini belirten Memiş, yatırımcıları bu süreci yakından takip etmeye çağırdı. Yarından itibaren altın fiyatlarında tekrar düşüşlerin olabileceğini ancak bu seviyelerden alım yapmanın riskli olabileceğini belirtti. Emtia fiyatlarının şu anda ucuz olduğu ve bu seviyelerden alım yapılması gerektiği düşüncesinde olduğunu vurguladı.