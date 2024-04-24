PTT ve Ziraat Bankası, İhtiyaç Sahibi Gençlere ve Çocuklara 12 Ay Boyunca 7.200 TL Destek Verecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik devam eden desteklerine bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası ve PTT iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi gençlere ve çocuklara her ay 7.200 TL destek sağlanacak.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi insanlara yönelik nakit ödeme yardımlarını sürdürüyor. Bu destekler engellilere, yaşlılara, evde bakım hizmeti alan kişilere, çocuklu ailelere, okuldaki gençlere ve şimdi de genç yetişkinlere ulaşıyor. Gıda, giyim, fatura, barınma, onarım, afet yardımı, sağlık, engellilik ve yaşlanma gibi birçok farklı alanda ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım ihtiyaçlarına yönelik destekler sağlanıyor.

Bu kez açıklanan destek ise özellikle çocuklara ve gençlere yönelik. PTT ve Ziraat Bankası tarafından gençlere ve çocuklara 12 ay boyunca toplamda 7.200 TL destek verilecek.

Başvurular, e-devlet üzerinden veya doğrudan Sosyal Dayanışma ve Destekleme Kuruluşu'na (SYDV) yapılabiliyor. Başvuru işlemi, T.C. Kimlik numarası, ehliyet veya pasaport bilgileri kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Bu sosyal yardımdan faydalanmanın tek koşulu, belirtilen koşulları sağlayan çocuklar ve gençlerin olmasıdır. Aylık 600 TL olarak hesaplanan sosyal yardımlar, iki ayda bir 1.200 TL olmak üzere yıllık toplamda 7.200 TL'ye ulaşıyor.

Yetimlere yönelik destekler ise kayıt sonrasında PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden alınabiliyor. Bir ebeveynin ölümü durumunda diğer ebeveyne, her iki ebeveynin ölümü durumunda ise doğrudan çocuklara ödenen bu destekler, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için sağlanıyor.