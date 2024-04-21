Bankaların Mevduat Faizleri Yatırımcıları Şaşırttı: 1 Milyon TL'nin Getirisi Uçtu!
Bankaların mevduat faizlerini artırmasıyla birlikte dolar ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarına alternatif olarak mevduat faizi, yatırımcılar için çekici hale geldi. Yatırımcılar, yeni faiz oranlarını ve getirilerini değerlendirerek hangi bankanın daha kazançlı olduğunu araştırmaya başladı.
İşte bankaların mevduat faiz getirileri:
AKBANK
Bankaların mevduat faizlerini artırmasıyla birlikte dolar ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarına alternatif olarak mevduat faizi, yatırımcılar için çekici hale geldi. Yatırımcılar, yeni faiz oranlarını ve getirilerini değerlendirerek hangi bankanın daha kazançlı olduğunu araştırmaya başladı.
İşte bankaların mevduat faiz getirileri:
AKBANK
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 46 bin 641 TL
- Faiz Oranı: %56,00
- Net Getiri: 46 bin 641 TL
DENİZBANK
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 975 TL
- Faiz Oranı: %54,00
- Net Getiri: 44 bin 975 TL
YAPI KREDİ
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 40 bin 699 TL
- Faiz Oranı: %49,00
- Net Getiri: 40 bin 699 TL
QNB FINANSBANK
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 42 bin 477 TL
- Faiz Oranı: %51,00
- Net Getiri: 42 bin 477 TL
GARANTİ
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 21 TL
- Faiz Oranı: %53,00
- Net Getiri: 44 bin 21 TL
VAKIFBANK
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 41 bin 530 TL
- Faiz Oranı: %50,00
- Net Getiri: 41 bin 530 TL
HALKBANK
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 34 bin 885 TL
- Faiz Oranı: %42,00
- Net Getiri: 34 bin 885 TL
TEB
- Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 45 bin 683 TL
- Faiz Oranı: %55,00
- Net Getiri: 45 bin 683 TL
Mevduat faizi getirisi, yatırılan miktar ve faiz oranına bağlı olarak değişir. Bankalar arasındaki rekabet, mevduat sahiplerine farklı kazanç fırsatları sunabilir.