Bankaların Mevduat Faizleri Yatırımcıları Şaşırttı: 1 Milyon TL'nin Getirisi Uçtu!



Bankaların mevduat faizlerini artırmasıyla birlikte dolar ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarına alternatif olarak mevduat faizi, yatırımcılar için çekici hale geldi. Yatırımcılar, yeni faiz oranlarını ve getirilerini değerlendirerek hangi bankanın daha kazançlı olduğunu araştırmaya başladı.

İşte bankaların mevduat faiz getirileri:

AKBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 46 bin 641 TL

Faiz Oranı: %56,00

Net Getiri: 46 bin 641 TL

DENİZBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 975 TL

Faiz Oranı: %54,00

Net Getiri: 44 bin 975 TL

YAPI KREDİ

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 40 bin 699 TL

Faiz Oranı: %49,00

Net Getiri: 40 bin 699 TL

QNB FINANSBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 42 bin 477 TL

Faiz Oranı: %51,00

Net Getiri: 42 bin 477 TL

GARANTİ

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 44 bin 21 TL

Faiz Oranı: %53,00

Net Getiri: 44 bin 21 TL

VAKIFBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 41 bin 530 TL

Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 41 bin 530 TL

HALKBANK

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 34 bin 885 TL

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 34 bin 885 TL

TEB

Vade Sonu Ödeme: 1 milyon 45 bin 683 TL

Faiz Oranı: %55,00

Net Getiri: 45 bin 683 TL

Mevduat faizi getirisi, yatırılan miktar ve faiz oranına bağlı olarak değişir. Bankalar arasındaki rekabet, mevduat sahiplerine farklı kazanç fırsatları sunabilir.