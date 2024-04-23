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Kök Maaşta Flaş Değişiklik!

Kök Maaşta Flaş Değişiklik!
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"Kök Maaşta Flaş Değişiklik! Emeklileri Havalara Uçuracak Gelişme: Temmuz Ayı Zammı Netleşiyor"
Temmuz ayında gerçekleşecek emekli ve memur maaşlarındaki zamların netleşmeye başladığı haberleriyle milyonları heyecanlandıracak gelişme açıklandı.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin belirleyici olacağı Temmuz zammında SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerini etkileyecek.
SSK ve Bağ-Kur emekli zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor ve altı aylık enflasyon rakamları bu zamların belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.
Memurlar ve memur emeklileri de yılda iki kez zam alıyorlar ve enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı belirleniyor.
Temmuz zammı beklentilerine göre en düşük memur maaşı 39.000 TL'yi aşacakken, en düşük memur emeklisi maaşı da 17.500 TL'nin üzerine çıkacak. Ayrıca, en düşük emekli maaşının 12.500 TL'nin üstüne çıkabileceği belirtiliyor.
 
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