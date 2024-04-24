Başkan Kurtulmuş: Yeni Anayasa için Referanduma Gitmeyiz Umarım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden TBMM'de sağlanan geniş çoğunlukla gerçekleştirilebileceğini belirtti. Kurtulmuş, yeni anayasa taslağı üzerindeki çalışmaların hız kazanacağını ve Meclis'te temsil edilen tüm partilerin katılımıyla şekilleneceğini vurguladı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler ve hukuk alanındaki profesyonellerin görüşlerinin de sürece dahil edileceğini belirtti.

Anayasa değişikliği çalışmalarının toplumsal bütünleşmeyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, sürecin ayrıştırıcı değil birleştirici bir rol oynamasını umduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, "Umarım siyasi partilerin geniş çoğunluğunun destekleyeceği bir yöntemle TBMM’de büyük bir çoğunlukla referanduma gitmeden bir çoğunlukla anayasa değişikliği yapılır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşme hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, bu görüşmenin kısa süre içinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna uygun bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Ayrıca, Kurtulmuş, 1921 Anayasası ile ilgili yapılan benzetmelerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, 64 maddenin esas alınması yönünde bir ifadesinin olmadığını açıkladı.