750 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Fırladı! Yatırımcılar Bankalara Koşuyor

Merkez Bankası'nın aldığı yeni kararlarla birlikte, mevduat faizlerinde artış gözlemleniyor. Türk Lirası'na sahip olan vatandaşlar ve parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Bankaların mevduat faizlerini artırmasıyla birlikte, dolar ve altının yanında mevduat faizi de yatırımcılar için cazip bir yatırım alternatifi haline geldi. İşte, Merkez Bankası'nın faiz kararına iki gün kala 750 bin TL'nin banka banka aylık getirisi:

AKBANK

Vade Sonu Ödeme: 784 bin 981 TL

Faiz Oranı: Yüzde 56,00

Net Getiri: 34 bin 981 TL

DENİZBANK

Vade Sonu Ödeme: 784 bin 885 TL

Faiz Oranı: Yüzde 56,00

Net Getiri: 34 bin 885 TL

YAPI KREDİ

Vade Sonu Ödeme: 780 bin 524 TL

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Getiri: 30 bin 524 TL

QNB FINANSBANK

Vade Sonu Ödeme: 781 bin 858 TL

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Getiri: 31 bin 858 TL

GARANTİ

Vade Sonu Ödeme: 782 bin 393 TL

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 32 bin 393 TL

VAKIFBANK

Vade Sonu Ödeme: 781 bin 147 TL

Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 31 bin 147 TL

HSBC

Vade Sonu Ödeme: 778 bin 032 TL

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 28 bin 032 TL

HALKBANK

Vade Sonu Ödeme: 776 bin 161 TL

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Getiri: 26 bin 163 TL

TEB

Vade Sonu Ödeme: 784 bin 262 TL

Faiz Oranı: Yüzde 55,00

Net Getiri: 34 bin 262 TL

TÜRKİYE FİNANS

Vade Sonu Ödeme: 781 bin 147 TL

Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Net Getiri: 31 bin 147 TL

ALTERNATİF BANK

Vade Sonu Ödeme: 786 bin 131 TL

Faiz Oranı: Yüzde 58,00

Net Getiri: 36 bin 131 TL

FİBABANKA

Vade Sonu Ödeme: 785 bin 508 TL

Faiz Oranı: Yüzde 57,00

Net Getiri: 35 bin 508 TL

Parayla para kazanma dönemi başladı ve yatırımcılar bankalara koşuyor.