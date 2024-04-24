750 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Fırladı! Yatırımcılar Bankalara Koşuyor
Merkez Bankası'nın aldığı yeni kararlarla birlikte, mevduat faizlerinde artış gözlemleniyor. Türk Lirası'na sahip olan vatandaşlar ve parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.
Bankaların mevduat faizlerini artırmasıyla birlikte, dolar ve altının yanında mevduat faizi de yatırımcılar için cazip bir yatırım alternatifi haline geldi. İşte, Merkez Bankası'nın faiz kararına iki gün kala 750 bin TL'nin banka banka aylık getirisi:
AKBANK
Merkez Bankası'nın aldığı yeni kararlarla birlikte, mevduat faizlerinde artış gözlemleniyor. Türk Lirası'na sahip olan vatandaşlar ve parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.
Bankaların mevduat faizlerini artırmasıyla birlikte, dolar ve altının yanında mevduat faizi de yatırımcılar için cazip bir yatırım alternatifi haline geldi. İşte, Merkez Bankası'nın faiz kararına iki gün kala 750 bin TL'nin banka banka aylık getirisi:
AKBANK
- Vade Sonu Ödeme: 784 bin 981 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 56,00
- Net Getiri: 34 bin 981 TL
DENİZBANK
- Vade Sonu Ödeme: 784 bin 885 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 56,00
- Net Getiri: 34 bin 885 TL
YAPI KREDİ
- Vade Sonu Ödeme: 780 bin 524 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Getiri: 30 bin 524 TL
QNB FINANSBANK
- Vade Sonu Ödeme: 781 bin 858 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 51
- Net Getiri: 31 bin 858 TL
GARANTİ
- Vade Sonu Ödeme: 782 bin 393 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 52
- Net Getiri: 32 bin 393 TL
VAKIFBANK
- Vade Sonu Ödeme: 781 bin 147 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 50,00
- Net Getiri: 31 bin 147 TL
HSBC
- Vade Sonu Ödeme: 778 bin 032 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 45,00
- Net Getiri: 28 bin 032 TL
HALKBANK
- Vade Sonu Ödeme: 776 bin 161 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Getiri: 26 bin 163 TL
TEB
- Vade Sonu Ödeme: 784 bin 262 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 55,00
- Net Getiri: 34 bin 262 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Vade Sonu Ödeme: 781 bin 147 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 50,00
- Net Getiri: 31 bin 147 TL
ALTERNATİF BANK
- Vade Sonu Ödeme: 786 bin 131 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 58,00
- Net Getiri: 36 bin 131 TL
FİBABANKA
- Vade Sonu Ödeme: 785 bin 508 TL
- Faiz Oranı: Yüzde 57,00
- Net Getiri: 35 bin 508 TL
Parayla para kazanma dönemi başladı ve yatırımcılar bankalara koşuyor.