Palandöken’den Esnaf Cebinde’ye tam destek

BAŞKAN TURAL ESNAFIN TALEPLERİNİ İLETTİ

ESNAF CEBİNDE UYGULAMASINI ANLATTI

AHMET KARDEŞİM İYİ BİR FIRSAT OLUŞTURDU

REKABET PİYASASININ ÖNÜ AÇILMALI

PROJELERİ DESTEKLEMEK İÇİN BURADAYIZ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Ahmet Tural’la aynı kulvarda mücadele verdiklerini belirterek, Esnaf Cebinde projesini desteklediklerini kaydettiTESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beraberinde TŞOF Başkanı, TESK Başkan Yardımcısı Fevzi Apaydın ve TESK Başkan Yardımcısı Burhan Aksak ile birlikte Esnaf Odaları Birliğini ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Antalya ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Denizli ESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Burdur ESOB Başkanı Metin Sipahi, Afyon ESOB Başkanı Cengiz Üstün, Uşak ESOB Başkanı Atalay Savaş, Kütahya ESOB Başkanı İbrahim Yiğit ve oda başkanları da hazır bulundu. Birlik Başkanı Ahmet Tural tarafından karşılanan TESK Genel Bakanı Bendevi Palandöken, Birlik Özel Defterini imzaladı. Ardından federasyon, birlik ve oda başkanlarıyla sohbet etti. Burada Başkan Tural tarafından, Palandöken’e el emeği yorgan ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra Birlik Toplantı salonuna geçildi.Palandöken’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Ahmet Tural, esnafın taleplerini aktardı. Başkan Tural “Sayın Genel Başkanım tabiki hem dünyayı hem ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalardan en çok esnaf ve sanatkarlarımız etkilendi. Pandeminin ardından yaşanan tedarik ve enerji krizi nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışları tam toparlanmak üzere olan esnaf ve sanatkarımızı derinden etkiledi. Özellikle esnafımızın temel girdi kalemleri akaryakıt, elektrik ve doğalgazda yaşanan yüksek artışlardan esnafımız olumsuz olarak etkilendi. Bu doğrultuda öncelikli talebimiz akaryakıtta mutlaka ÖTV düşürülmesi ve şoför esnafımıza ticari akaryakıt desteği verilmesi ayrıca pandemi döneminde uygulanan eşel mobil fiyat sistemi modeline yeniden geçilmesidir. Yüksek elektrik bedelinde, esnafımız ticarethane kapsamından çıkarılmasını, elektrik ve doğalğazda zamların geri alınarak esnafa özel tarife uygulanmasını, en azından belli bir süre zamların sübvanse edilmesini talep ediyoruz. Yüksek Bağ-Kur primlerinden bizler de çok şikayetçiyiz. Esnafımız Bağ-Kur’dan 9000 işgününde emekli olurken, sigortalı çalışanlar 7200 günde emekli olmaktadır. Bu eşitsizliğin de giderilmesini istiyoruz. Bugün berber esnafı sabahtan akşama kadar ayakta, göz sağlığı bozuluyor. Pastacı, tatlıcı esnafımız için şeker fiyatlarının düşürülmesini fabrika fiyatlarından esnaflarımızın faydalandırılmasını talep ediyoruz. Bugüne kadar sorunların çözülmesinde gösterdiğiniz gayretten dolayı sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” dedi.Esnaf Cebinde projesi hakkında da bilgi veren Başkan Tural “Pandemi döneminde online uygulamaların önemi arttı. Burada SDÜ Teknokenti’nde bulunan KMA Yazılım firmasıyla işbirliğine giderek bu projeyi hazırladık. Yüzde 50 oranında tamamlandı. Öğrencilerin gelmesiyle birlikte sipariş alınmaya başlanacak. İlimizde yiyecek içecek sektöründe sipariş uygulamalarını kullanan 330 esnaftan 318’inin kaydını aldık. Tüm çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca esnafımıza Paket Taksi aracılığıyla kurye hizmeti de verilecek. İnşallah bunu hayata geçirirsek Türkiye’de örnek olacak bir proje olacak” diye konuştu.Isparta’nın gül şehri güler yüzlü insanların şehri olduğunu belirterek sözlerine başlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “ Pandemi sürecinde sıkıntılarımızın atlatılmasıyla ilgili ortak aklı kullandık. Değerli kardeşim bizlerle çalıştı. Birlikte ilgili bakanlarla birlikte konuştuk. Esnafın bu dönemde nasıl bir sistemle ayakta kalmasını sağlamak düşüncesiyle bunu bir fırsata çevirmek lazımdı. Ahmet kardeşim de bunun için bir fırsat oluşturdu. Değişime ayak uydurmadan ayakta kalamazsınız. Şimdi 330 diyor bu sayı daha da artacak. Tüm esnaf bu sisteme ulaşacak. Bizler esnafımız için çalışan insanlarız. Onların sorunlarına çare aramamız lazım. Onların girdi maliyetlerini düşürmek lazım. İmalat sektöründe otomobil, sanayi ve temel gıda kollarında esnafımız var. Ama 5 kişi bunu kapmış herşeyi biz yaparız. Yazın deniz yatağı kışın kırtasiye satarız. Araba lastiği satarız anlayışında. Bu güçlerle mücadele etmek için güzümüzü birleştirmek gerekiyor. Siz bunu gerçekleştirmişsiniz. Sosyal güvenlikte yanımızda çalışanlar 7000 işgünü biz 9 bin gün çalışıyoruz. İşyerinizde 25 yılı doldurdunuz. Dükkanı kapatmadan vergi mükellefiyeti düşmeden hizmet alamıyorsunuz. İşyerini kapatmadan emekliliğin sağlanmasıyla ilgili Çalışma Bakanımız bizleri ziyaret edecek. Bu önemli sorun çözülecek. En yüksek primi biz veriyoruz. Bağ Kur mecburi. Yaptırmasan hastaneye gittiğinizde çıkan bedeller ortada. Biz yanımızdaki çalışan sigorta primini öderken zorlanıyoruz. Sigorta primlerimizi düşürün ki ödeyelim. Emeklilerimiz en azından istihdama yol açsın diye asgari ücretim altında emekli aylığı olmasın diyoruz. Bugün alınan maaşta Bağ-Kur’a yatırılan primin karşılığı değil. Eğer prim borcun varsa sağlık hizmeti alamıyorsun. Yıl sonuna kadar kabul ettirdik. Yıl sonunda doluyor ama doktora gitmede bir işe yaramıyor ilaç alamayınca tedavi olamıyor. İlaçların katkı parasını esnafımız veremiyor” dedi.Taksici, kamyoncu, servisçi esnafının akaryakıt zamlarından etkilenmeye devam ettiğini belirten Palandöken “ Hükümetle sık sık bir araya geliyoruz. Eğer vatandaşa ucuza tüketsin diyorsanız rekabet piyasasının önünü açın. Bir insanın 10 bin dükkanı varsa orada rekabet olur mu? Buradan basıyorsun düğmeye Hakkari’deki Hatay’daki fiyat bir olacak. İyi de senin bulunduğun şehirdeki sosyo-ekonomik yapıya oradaki bir olur mu? Ev kiralarında yüzde 25 sınırlaması var. Peki bizim dükkanlarımızda neden uygulanmıyor. İşyerinde masraf edip oturuyorsun. Bu konuda da inşallah başaracağız. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan yapılandırmada insanlar ilk taksidi yatırıyor ikincide mağdur oluyor. Yatıramayınca bir daha bozuluyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da var. Tüm bankalar bu dönemde elini taşın altına koymalı, uygun faizli kredi ve şartların iyileştirilmesi gerekir” dedi.Esnafın sorunlarını çözmek için mücadele verdiklerini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Ahmet kardeşimde bizimle birlikte aynı kulvarda mücadele veriyor. Değerli fikirlerine saygı duyuyoruz. Aklın yolu bir. Bu yaptıkları işlere olmaz diyemeyiz. Biz her zaman Ahmet kardeşimizin bu güzel projelerini desteklemek için buradayız” şeklinde konuştu.Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.