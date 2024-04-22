Kamuya 382 Yeni Personel Alınacak!

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 Yeni Personel Alacak

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 382 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alımla ilgili detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul İl Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere yapılacak alımda, 150 erkek ve 50 kadın güvenlik görevlisi, 120 erkek ve 20 kadın temizlik personeli ile 42 erkek şoför pozisyonu bulunuyor. Başvurular, 22 ile 26 Nisan tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun elektronik şubesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Yüz yüze, posta ya da e-posta ile yapılan başvurular geçerli olmayacak. Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yapılacağı yer ve zaman bilgisini sonuçların açıklanmasıyla birlikte Göç İdaresi'nin resmi web sitesinden öğrenebilecekler.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde istihdam seviyelerini artırma amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 daimi personel alımı yapılacağını belirtti. Bu alımlar, güvenlik, temizlik ve şoförlük pozisyonlarını kapsayacak şekilde planlandı. İş gücü piyasasına canlılık kazandıracak olan bu adım, yeni işçilerin seçilerek Göç İdaresi'nin hizmetlerinin daha da iyileştirilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.