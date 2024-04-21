"Tüm Ev Sahipleri İçin Zorunlu: 30 Gün Süre Verildi!"

TBMM'de onaylanan yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren bir karar alındı. Ev sahipleri için artık zorunlu hale gelen uygulama kapsamında, 30 gün içinde belgelerin eksiksiz bir şekilde bildirilmemesi halinde 1 milyon TL'ye varan cezalar kesilecek.

Bu kararla turistik amaçlı konut kiralamaları denetlenerek, sektörde düzenin sağlanması hedefleniyor. Ev sahipleri için zorunlu hale gelen düzenlemeler çerçevesinde, turistik kiralama faaliyeti için alınması gereken izin belgesi artık kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi.

İzin belgesi alabilmek için başvuruda bulunan ev sahiplerinin, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümlerle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararı ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca, belgelendirme süreci, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirlenmiş A grup seyahat acentaları aracılığıyla yapılacak.

Yeni düzenleme çerçevesinde izin belgesi olmadan konut kiralayanlara ve belirlenen kurallara uymayanlara 1 milyon TL'ye kadar idari para cezaları uygulanabilecek. Verilen cezalar, belirli süreler içinde izin belgesi alınmaması veya ihlallerin devam etmesi durumunda artarak verilmeye devam edilecek.

Bu kanunun amacı, turistik konut kiralama sektöründe şeffaflığı artırmak, ev sahiplerini korumak ve kaliteli kiralama standartlarını yükseltmek olarak belirlendi.