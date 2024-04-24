Motorine Bu Sefer Zam Değil İndirim Geldi! Dizel Araç Sahipleri Dikkat!

Araç sahipleri için sevindirici bir haber geldi: Motorine zam yerine indirim yapılacak. 24 Nisan Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatlarında düşüş bekleniyor. Bu haber özellikle dizel araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Son dönemlerde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını sürekli değiştiriyor. Ancak Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Bu durum, motorin fiyatlarına olumlu yansıyacak gibi görünüyor.

Akaryakıt sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul:

Benzin: 43,49 TL

Motorin: 42,12 TL

Ankara:

Benzin: 44,46 TL

Motorin: 43,09 TL

İzmir:

Benzin: 44,72 TL

Motorin: 43,34 TL

Bu indirim, araç sahiplerine biraz olsun nefes aldıracak gibi görünüyor.