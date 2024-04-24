Mevduatta Parası Olanlar Dikkat!

Mevduat faizi oranlarındaki değişimler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Şenol Babuşcu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, gelir vergisi stopaj oranlarında bir değişiklik yaşanacak. Bu değişiklik, mevduat hesabında parası bulunanları etkileyecek.Şu anda uygulanan vergi stopaj oranı %5 seviyesinde bulunuyor. Ancak 1 Mayıs itibarıyla bu oran %15'e yükselecek. Bu durum, mevduat faizi geliri üzerinden alınan gelir vergisi stopajının artacağı anlamına geliyor. Babuşcu'nun belirttiğine göre, mevduat hesabında parası olanlar 30 Nisan'a kadar vadelerini yenileyerek %5 gelir vergisi stopajından faydalanabilirler. Ancak stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın faizleri artırmasıyla birlikte piyasadaki faizlerin de artacağı öngörülüyor. Bu durum, mevduat faizlerinin bir miktar daha artabileceğini işaret ediyor. Yüksek faizler nedeniyle ise mevduat vadeli seçeneklerinin tercih edilebileceğine dikkat çekiliyor.Mevduat hesabı, bankalarda temel hesap türlerinden biridir. Faiz karşılığında belirli bir süre boyunca paranın bankada tutulduğu bu hesap türü, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önemlidir. Amaç, paranın belirli bir süre faiz getirisiyle değerlendirilmesidir. Bu süreler bankadan bankaya değişiklik gösterse de genellikle 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi seçenekler bulunmaktadır.