Isparta'da 23 Nisan Kutlama Programı ve Diğer Etkinlikler

23 Nisan Kutlama Programı ve Diğer Etkinlikler

Çelenk Sunma Töreni

23 Nisan Kutlama Programı

Diğer Etkinlikler:

Isparta Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Etkinlikler

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler

Etkinlik Adı: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk” Konulu Kitap Sergisi

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk” Konulu Kitap Sergisi Tarih: 22-26 Nisan 2024

22-26 Nisan 2024 Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler

Etkinlik Adı: 24 Nisan Okçuluk Turnuvası (8-21+ Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

24 Nisan Okçuluk Turnuvası (8-21+ Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 13-14 Nisan 2024

13-14 Nisan 2024 Yer: Isparta GSİM Okçuluk Salonu

Isparta GSİM Okçuluk Salonu Etkinlik Adı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışları (8-13 Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışları (8-13 Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 15-19 Nisan 2024

15-19 Nisan 2024 Yer: Isparta Atatürk Stadyumu

Isparta Atatürk Stadyumu Etkinlik Adı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okullar Arası Bocce Müsabakaları (6-14 Yaş Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okullar Arası Bocce Müsabakaları (6-14 Yaş Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 17-18 Nisan 2024

17-18 Nisan 2024 Yer: Isparta Işıkkent Spor Salonu

Isparta Işıkkent Spor Salonu Etkinlik Adı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü Bayrak Yarışları (Atletizm Dalında U12-U14-U16 Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü Bayrak Yarışları (Atletizm Dalında U12-U14-U16 Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 19 Nisan 2024

19 Nisan 2024 Yer: Sav Kasabası

Sav Kasabası Etkinlik Adı: 23 Nisan Satranç Turnuvası (Tüm Yaş Grubu Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Satranç Turnuvası (Tüm Yaş Grubu Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 19-21 Nisan 2024

19-21 Nisan 2024 Yer: Isparta GSİM Satranç Salonu

Isparta GSİM Satranç Salonu Etkinlik Adı: 23 Nisan Badminton Müsabakaları (Kızlar ve Erkekler Yıldızlar Kategorisi)

23 Nisan Badminton Müsabakaları (Kızlar ve Erkekler Yıldızlar Kategorisi) Tarih: 20-21 Nisan 2024

20-21 Nisan 2024 Yer: Isparta 6 Mart Spor Salonu

Isparta 6 Mart Spor Salonu Etkinlik Adı: 23 Nisan Yüzme Kupası (6-9 Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Yüzme Kupası (6-9 Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 20-22 Mart 2024

20-22 Mart 2024 Yer: Isparta Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu

Isparta Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu Etkinlik Adı: 23 Nisan Eğirdir Sivri Tepe Tırmanışı (ARENASPOR Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Eğirdir Sivri Tepe Tırmanışı (ARENASPOR Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 23 Nisan 2024

23 Nisan 2024 Yer: Isparta/Eğirdir

Isparta/Eğirdir Etkinlik Adı: 23 Nisan Barla Dağı Tırmanışı (ETUDOSD Spor Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Barla Dağı Tırmanışı (ETUDOSD Spor Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 23 Nisan 2024

23 Nisan 2024 Yer: Isparta/Barla Dağı

Isparta/Barla Dağı Etkinlik Adı: 23 Nisan Tırmanışı (ARTISPOR Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi)

23 Nisan Tırmanışı (ARTISPOR Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi) Tarih: 23 Nisan 2024

23 Nisan 2024 Yer: Isparta/Akdağ Dağı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler

Etkinlik Adı: 23 Nisan Şenliği Etkinlikleri

23 Nisan Şenliği Etkinlikleri Tarih: 22-26 Nisan 2024

22-26 Nisan 2024 Yer: Tüm Resmi/Özel Okullar (Kum Boyama, Yüz Boyama, Balon Patlatma, Spor Etkinlikleri vb.)

Tüm Resmi/Özel Okullar (Kum Boyama, Yüz Boyama, Balon Patlatma, Spor Etkinlikleri vb.) Etkinlik Adı: Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi I. Kademe, Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi II. Kademe ile Isparta Gülşen Önal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Ziyareti

Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi I. Kademe, Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi II. Kademe ile Isparta Gülşen Önal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Ziyareti Tarih: 24 Nisan 2024

24 Nisan 2024 Saat: 10.00

10.00 Etkinlik Adı: 23 Nisan Çocuk Korosu

23 Nisan Çocuk Korosu Tarih: 25 Nisan 2024

25 Nisan 2024 Yer: Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu

Diğer Etkinlikler:

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:

Etkinlik Adı: Çocuk Evi Ziyareti

Çocuk Evi Ziyareti Tarih: 24 Nisan 2024

24 Nisan 2024 Saat: 15.00

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:

Etkinlik Adı: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk” Konulu Kitap Sergisi

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk” Konulu Kitap Sergisi Tarih: 22-26 Nisan 2024

22-26 Nisan 2024 Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Isparta Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:

Etkinlik Adı: Çocuk Festivali

Çocuk Festivali Tarih: 23-24-25 Nisan 2024

23-24-25 Nisan 2024 Yer: Isparta Meydan AVM

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler (Devam):

Etkinlik Adı: İlimizdeki ilkokul ve ortaokullar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı

İlimizdeki ilkokul ve ortaokullar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı Tarih: 23 Nisan 2024

23 Nisan 2024 Saat: 10.00'dan itibaren

10.00'dan itibaren Yer: Okullar

Bu etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Isparta'da çocukların ve gençlerin katılımıyla çeşitli kutlamalar ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.