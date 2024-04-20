Isparta'da 23 Nisan Kutlama Programı ve Diğer Etkinlikler

23 Nisan Kutlama Programı ve Diğer Etkinlikler
Çelenk Sunma Töreni
Çelenk Sunma Töreni
- Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
- Tören Akışı:
- 09.30: Çelenk Sunma (İl Milli Eğitim Müdürü tarafından sunulacaktır.)
- 09.35: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Bayrakların Göndere Çekilmesi
- 09.40: Törenin Sona Ermesi
- Törene, resmi ve özel kuruluş temsilcileri, tüm resmi/özel okul ve kurum müdürleri ile ortaokulların bayrak ve flamaları katılacak.
23 Nisan Kutlama Programı
- Saat: 10.30
- Yer: Işıkkent Spor Salonu
- Program:
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma
- Şiirler
- Hazırlanan Gösterilerin Sunumu
Diğer Etkinlikler:
Isparta Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
Isparta Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
- Etkinlik Adı: Çocuk Festivali
- Tarih: 23-24-25 Nisan 2024
- Yer: Isparta Meydan AVM
Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
- Etkinlik Adı: Çocuk Evi Ziyareti
- Tarih: 24 Nisan 2024
- Saat: 15.00
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
- Etkinlik Adı: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk” Konulu Kitap Sergisi
- Tarih: 22-26 Nisan 2024
- Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
- Etkinlik Adı: 24 Nisan Okçuluk Turnuvası (8-21+ Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 13-14 Nisan 2024
- Yer: Isparta GSİM Okçuluk Salonu
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışları (8-13 Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 15-19 Nisan 2024
- Yer: Isparta Atatürk Stadyumu
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okullar Arası Bocce Müsabakaları (6-14 Yaş Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 17-18 Nisan 2024
- Yer: Isparta Işıkkent Spor Salonu
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü Bayrak Yarışları (Atletizm Dalında U12-U14-U16 Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 19 Nisan 2024
- Yer: Sav Kasabası
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Satranç Turnuvası (Tüm Yaş Grubu Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 19-21 Nisan 2024
- Yer: Isparta GSİM Satranç Salonu
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Badminton Müsabakaları (Kızlar ve Erkekler Yıldızlar Kategorisi)
- Tarih: 20-21 Nisan 2024
- Yer: Isparta 6 Mart Spor Salonu
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Yüzme Kupası (6-9 Yaş Arası Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 20-22 Mart 2024
- Yer: Isparta Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Eğirdir Sivri Tepe Tırmanışı (ARENASPOR Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 23 Nisan 2024
- Yer: Isparta/Eğirdir
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Barla Dağı Tırmanışı (ETUDOSD Spor Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 23 Nisan 2024
- Yer: Isparta/Barla Dağı
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Tırmanışı (ARTISPOR Kulübü Kızlar ve Erkekler Kategorisi)
- Tarih: 23 Nisan 2024
- Yer: Isparta/Akdağ Dağı
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Şenliği Etkinlikleri
- Tarih: 22-26 Nisan 2024
- Yer: Tüm Resmi/Özel Okullar (Kum Boyama, Yüz Boyama, Balon Patlatma, Spor Etkinlikleri vb.)
- Etkinlik Adı: Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi I. Kademe, Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi II. Kademe ile Isparta Gülşen Önal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi Ziyareti
- Tarih: 24 Nisan 2024
- Saat: 10.00
- Etkinlik Adı: 23 Nisan Çocuk Korosu
- Tarih: 25 Nisan 2024
- Yer: Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu
Diğer Etkinlikler:
Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:
Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:
- Etkinlik Adı: Çocuk Evi Ziyareti
- Tarih: 24 Nisan 2024
- Saat: 15.00
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:
- Etkinlik Adı: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk” Konulu Kitap Sergisi
- Tarih: 22-26 Nisan 2024
- Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Isparta Belediye Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Etkinlikler:
- Etkinlik Adı: Çocuk Festivali
- Tarih: 23-24-25 Nisan 2024
- Yer: Isparta Meydan AVM
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Etkinlikler (Devam):
- Etkinlik Adı: İlimizdeki ilkokul ve ortaokullar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı
- Tarih: 23 Nisan 2024
- Saat: 10.00'dan itibaren
- Yer: Okullar
Bu etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Isparta'da çocukların ve gençlerin katılımıyla çeşitli kutlamalar ve spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.