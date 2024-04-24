Fahiş Fiyatlarla Mücadelede Yeni Dönem: Ürün Fiyatını Üretici Belirleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, gıda fiyatlarındaki aşırı artışa karşı önlem alınıyor. Yapılan düzenleme ile artık ürünlerin fiyatını üretici belirleyecek.

Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, fahiş fiyatlarla mücadelede yeni ve daha etkili önlemler alınacağını vurguladı. Fırsatçıların cezasız kalmayacağını ve en ağır bedeli ödeyeceklerini belirtti.

Fahiş fiyatlarla mücadeledeki bu yeni adım, gıda ürünlerinin üzerinde ‘tavsiye edilen fiyat’ ibaresi bulunmasını içeriyor. Bu uygulama ile ürünlerin fiyatı üretici tarafından belirlenecek ve günlük fiyat değişimleri önlenmiş olacak.

Ticaret Bakanlığı, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri hazırlamaya başladı. Sektör temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak oluşturulacak olan yeni düzenlemenin detayları yakında netlik kazanacak.

TÜRKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı'nın yaptığı açıklamalara göre, ‘tavsiye edilen fiyatı’ belirleyenin üretici olacağı ifade edildi. Ancak bu fiyat belirlenirken satıcının kâr marjını da ekleyerek 'tavsiye edilen fiyat'ın oluşturulacağı, ürünü satın alan satıcının da bu fiyattan satmayı kabul ettiği belirtildi.