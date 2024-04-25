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Yeni müfredat için tarih belli oldu
Yeni müfredat için tarih belli oldu
ISPARTA
Tarih:
25.04.2024 12:56
G.Tarihi:
25.04.2024 13:05
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Aylardır tartışılan yeni müfredat düzenlemesinde son düzlüğe gelindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gerçekleştirilen çalışmayı yarın kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Yeni müfredat için tarih belli oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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