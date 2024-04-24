Altından 10 Kat Daha Değerli Yeni Maden Bulundu!

Altından tam 10 kat daha değerli yeni bir maden, Moğolistan'da keşfedildi. Açık gri rengiyle dikkat çeken bu maden, tam bir servet değerinde. Yeni bulunan Niyobobaotit adlı maden rezervi oldukça değerli olduğu belirlendi.Çin ekonomisi için büyük bir potansiyele sahip olan Niyobobaotit, tek başına Çin ekonomisini taşıyabilecek güce sahip olduğu açıklandı. Niyobobaotit, toprak elementi niyobyumu içerir ve bu da onu oldukça değerli bir metal yapar. Ayrıca, altından 10 kat daha hızlı iletken özelliğe sahiptir. Bu özellik, gelecekte elektrikli araçlar gibi teknolojik alanlarda büyük bir dönüşüm sağlayabilir.Niyobobaotit olarak adlandırılan bu cevher, niyobyum, baryum, titanyum, demir ve klorür içeren bir mineraldir. Açık gri renkte olan bu cevher, şimdilik genellikle çelik üretiminde kullanılıyor ve önemli bir ağırlık eklenmeden güçlendirilebiliyor. Niyobyum ayrıca, diğer alaşımların metal karışımlarından yapılan malzemelerin üretiminde de kullanılıyor.Teknolojide de kullanılan Niyobobaotit, düşük sıcaklıklarda süper iletken özellik gösterdiğinden, parçacık hızlandırıcılar gibi alanlarda kullanılabiliyor. Lityum ile birlikte kullanıldığında elektrikli araçlardaki yangın riskini önemli ölçüde azaltabiliyor. Ayrıca, Niyobyum-lityum piller geleneksel lityum pillere kıyasla daha hızlı şarj edilebiliyor ve ömrü 10 kat daha uzun oluyor.