"Ehliyetlerde Önemli Değişiklik: Artık Serbest! Sürücüler Sevinçten Havalara Uçacak"



Milyonlarca sürücüyü sevinçten havalara uçuracak haber nihayet geldi: Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ehliyet almak isteyenler için önemli bir kısıtlama kaldırıldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleşen bu yeni düzenleme, özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Artık B sınıfı ehliyet sahipleri için "125 cc'ye kadar" olan motosikletleri kullanabilme imkanı getirildi.

Yapılan bu değişiklikle birlikte, direksiyon eğitimini tamamlayan sürücülerin belgeleri otomatik olarak geçerli hale gelecek. Bu da ehliyet sahiplerinin daha geniş bir araç yelpazesine erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu düzenlemenin B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesini sağlayacağını açıkladı. Ancak, bu düzenleme kapsamında belirli bir eğitim sürecinden geçmenin gerekliliği vurgulanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu konuda açıklama yaparak, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahiplerinin harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden, belirli bir sınıra kadar olan motosikletleri kullanabileceğini duyurdu.

Bu önemli değişiklikle birlikte, sürücülerin araç seçenekleri genişledi ve daha özgür bir sürüş deneyimi elde etmeleri sağlandı.