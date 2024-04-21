"Sağlıkta Yeni Dönem: MHRS Sisteminde Büyük Değişiklik!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yaşanan sorunlara çözüm bulmak için önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Vatandaşların randevu almakta yaşadığı sıkıntıların giderilmesi amacıyla alınan kararlarla birlikte MHRS'de önemli değişiklikler yapılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, randevu sorununu çözmek için önemli adımlar atacaklarını belirtti. İlk adım olarak, randevusu gelmesine rağmen muayeneye katılmayan veya son dakika iptali yapan vatandaşlar için yeni bir düzenleme getirilecek. Bu düzenleme kapsamında, randevusuna gelmeyen vatandaşlar belirli bir süre boyunca aynı branştan veya tüm branşlardan randevu alamayacaklar.Ayrıca, son dakika iptallerini engellemek amacıyla randevu iptal süresi, bir önceki gün saat 23.59'a kadar sınırlandırılacak. Bu sayede, hastaların randevularını kesin olarak onaylaması ve son dakika iptallerinden kaynaklı boşa çıkan randevuların önüne geçilmesi hedefleniyor.Yapılan bu düzenleme ile birlikte, hastaların randevu alması ve kullanması daha düzenli ve verimli hale getirilecek. Böylece, sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanılması sağlanacak.MHRS üzerinden randevu almak isteyenler için öncelikle MHRS sistemi üzerinde kayıtlı olmaları gerekiyor. MHRS sistemi üzerinden randevu almak isteyenler, internet üzerinden veya Alo 182 çağrı merkezi numarasını arayarak randevularını kolayca alabilirler. MHRS şifresi almak için ise e-Devlet üzerinden, SMS ile veya Alo 182'den işlem yapılabilmektedir.