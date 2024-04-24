Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Değişti! Milyonları Heyecanlandıran Karar

Emeklilerin refahını artırmak amacıyla başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine ödemeler yaparak devam ediyor. 2018'de başlayan bu uygulama, her geçen yıl artan miktarlarıyla dikkat çekiyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 3 bin lira olarak belirlenen ikramiye miktarı, Kurban Bayramı için de merakla bekleniyordu. Son olarak, Cumhur İttifakı'nın ortağı Mustafa Destici'nin yaptığı açıklamalarla birlikte, ikramiye miktarı gündeme oturdu.

Destici, emeklilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek, devletin acil bir düzenleme yapması gerektiğini ve en azından asgari düzeyde, yaklaşık 5 bin lira civarında bir artış yaparak emeklileri rahatlatması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kurban Bayramı ikramiyesinin 3 bin liranın üzerinde olması gerektiğini savundu ve en az 10 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, CHP'nin meclise Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10 bin TL olmasına dair bir önerge sunacağı iddia ediliyor. Eğer bu önerge kabul edilirse, milyonlar Kurban Bayramı ikramiyesi olarak 10 bin TL'yi hesaplarına alacaklar.

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran tarihine denk geliyor ve ikramiyelerin bayrama 1 hafta kala ödenmesi bekleniyor.