Yaz Tatili Süresi Erkene Çekilecek! Öğrenciler Sevinçten Havalara Uçacak

Öğrenciler için sevindirici bir haber geldi! Yaz tatili süresi erkene çekilecek ve öğrenciler tam 3 ay boyunca tatilin tadını çıkarabilecek.

Eğitim ve Öğretim dönemi son çeyreğine yaklaşan öğrenciler, bir yılın daha sonuna yaklaştıklarının farkında. Artık eğitim ve öğretim dönemi dört çeyrek halinde planlanırken, öğrenciler 3. çeyreği tamamlayarak yaz tatilini iple çekiyorlar.

Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak? Yaz tatilinin başlangıç tarihi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Normalde Haziran'ın ikinci haftasında başlayan ve yaklaşık üç ay süren yaz tatili, Eylül ayının ikinci haftasında tekrar okulun başlamasıyla sona eriyordu. Ancak, ara tatil sebebiyle kısalan yaz tatili öğrencileri üzmüştü.

Yeni Uygulama: Son Hafta Sosyal Etkinlikler Bakanlık, bu duruma çözüm getirerek okulların son haftasında ders işlenmemesini öngören bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu haftada öğrencilere film izleme, gezi gibi sosyal etkinlikler düzenlenecek. Katılım ise zorunlu değil, öğrenciler istedikleri takdirde bu etkinliklere katılabilecek ya da bu haftayı kendi tatillerine ekleyebilecekler. Sonuç olarak, yaz tatili süresi 2 ay 3 haftadan tam 3 aya uzayacak. Bu haber öğrencilerin sevinciyle karşılandı!