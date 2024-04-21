2KA Baby Kidsroom, Isparta'da Kapılarını Açtı!

Isparta, bebek ve genç mobilyaları konusunda yeni bir soluk alıyor! 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleşen açılış töreniyle birlikte ''2KA Baby Kidsroom'' Bebe - Genç Mobilya Fabrika Satış Mağazası kapılarını Isparta halkına açtı.Açılış törenine katılım yoğun oldu ve ziyaretçiler, 2KA Baby Kidsroom'un sunduğu özel fırsatları kaçırmamak için sıraya girdi. Açılışa özel fiyatlarla sunulan ürünler arasında 90/190 karyola, 3 kapaklı dolap, şifonyer veya çalışma masası gibi birçok seçenek yer alıyor. Bu ürünler, sadece 11,990 ₺'ye satışa sunuldu.2KA Baby Kidsroom'un adresi Kesikbaş Iyaş Nokta karşısı, Önder Şekerleme yanı olarak belirlendi. Yeni açılan mağazada, Tutku Bebe'nin rüya gibi dünyasında buluşmak için herkesi bekliyorlar.Bu yeni mağaza, Isparta'da bebek ve genç mobilyaları alanında kaliteli ve uygun fiyatlı seçenekler arayan ailelere hizmet sunmayı hedefliyor. Açılışa katılan ziyaretçiler, 2KA Baby Kidsroom'un geniş ürün yelpazesini keşfetme fırsatını yakaladı ve yoğun ilgi gösterdi.Isparta'da bebek ve genç mobilyaları konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olan 2KA Baby Kidsroom'un açılışı, bölgedeki tüketiciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Mağazanın açılmasıyla birlikte, bölgedeki bebek ve genç mobilyası alışveriş deneyimi daha keyifli hale geldi.