Banka hesabında bunu yapan yandı! Hem hapis hem de para cezası var

Banka Hesaplarını Kullanarak Suç İşleyenlere Yaptırım Geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, banka hesaplarını titizlikle inceliyor ve bu hesapları kullanarak vergi kaçakçılığı yapanlara karşı sıkı yaptırımlar uyguluyor. Son dönemde, kullanıcıların IBAN hareketliliklerini izleyen bakanlık, vergi kaçakçılığı tespit ettiği banka hesaplarını detaylı bir şekilde araştırıyor ve hesapların başkası adına kullanılıp kullanılmadığını kontrol ediyor.

Dünya Gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım, bu incelemenin detaylarını aktardı. Banka hesaplarını başkasının adına kullanarak suç işleyenlere karşı 5549 Sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında vergi müfettişleri raporlar düzenliyor. Bu raporlar daha sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından değerlendirilerek suç işleyenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

Söz konusu kanunun 15. Maddesi uyarınca, kendi adına hareket eden fakat başkasının hesabını kullanan kişilere altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor. Vergi denetim elemanları tarafından yapılan incelemelerde, mükellefiyeti olmayan kişilerin banka hesaplarına gelen paraları izah edememesi durumunda, bu miktarlar vergiye tabi işlemlere dayanıyor kabul edilip vergilendiriliyor.

Yapılan incelemeler sonucunda ticari faaliyet tespit edilenlere özel usulsüzlük cezası, KDV, gelir vergisi ve geçici vergi yönünden tarhiyatlar ile tarh edilecek verginin bir katı kadar vergi ziya cezası önerilebiliyor. Bu yaptırımlarla vergi kaçakçılığına karşı etkin mücadele edilmesi ve haksız kazanç elde etmeye çalışanların önlenmesi hedefleniyor.